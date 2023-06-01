広島・佐々木泰内野手（２３）に復調の気配だ。チームで唯一、開幕から全２０試合に先発出場。打率１割８分９厘、１本塁打、４打点と苦しんでいるが、不振脱出のカギは意外なところにあった。規定打席に到達している５人全員が打率１割台というチームでキーマンになる一人。球団最速の２年目で開幕４番も務めた若ゴイを、広島担当の直川響記者が「見た」。佐々木の打球が、明らかに変わってきた。ここ３試合は９打数１安打。復