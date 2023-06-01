阪神は２４日、本拠地の甲子園球場で全体練習を行い、選手や球団関係者が、２３日に一、三塁側カメラマン席に設置した転落防止ネットの強度などを確認した。１８日に行われた中日戦（甲子園）で、ファウルフライを追った中日の三塁手・福永が三塁側カメラマン席に落下。救急搬送される事態が起きた。球場担当者はチームからのヒアリングも受けながら「暫定的な処置として取り急ぎ、できることをさせてもらった。衝撃があっても