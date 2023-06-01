阪神・村上頌樹投手（２７）が２４日、チームの投壊に歯止めをかけることを誓った。有言実行の先に思い描くのは“虎の村神様”の復活。２５日の広島戦（甲子園）へ強い決意を明かした。「初回からリズム良くやっていけばチームもいい状態になる。自分の入りが大事になる」。２１、２２日のＤｅＮＡ戦（横浜）で２連敗し、計２９安打２３失点と火だるま状態。流れを変えるのが、エース格の役割だ。同じ名字の大リーガーはホワイ