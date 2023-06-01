◆男子プロゴルフツアー前沢杯第２日（２４日、千葉・ＭＺ・ＧＣ＝６６５２ヤード、パー７２）１５位から出た宮里優作（４５）＝大和ハウス工業＝が、ツアー史上初の「連続イーグル締め」で、トップと２打差の７位に浮上した。２イーグル、４バーディー、２ボギーの６６で回り、通算１１アンダー。２０１７年日本シリーズＪＴカップ（報知新聞社主催）以来の８勝目を挙げ、５年ぶりの最終戦切符をつかむ。香妻陣一朗（３１）