左手指の骨折で離脱しているソフトバンク・杉山一樹投手（２８）が、４月中に１軍復帰する可能性が２４日、浮上した。当初は４月末に（ファームでの）実戦復帰を見込んでいたが、すでにブルペンでの投球練習をクリア。倉野投手チーフコーチも「普段と変わらないキャッチボールもできていますし、想定よりは早く（１軍に）帰って来られそう」と説明した。杉山は１１日の日本ハム戦（エスコン）で投球内容に納得がいかず、ベンチ