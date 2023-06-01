３月末にＮＨＫを退局した和久田麻由子アナウンサーが、４月からフリーアナウンサーとして新たな一歩を踏み出した。２５日スタートの日本テレビ系の新報道番組「追跡取材ｎｅｗｓＬＯＧ」（土曜・後１０時）ではメインキャスターを担当。本紙のインタビューに２児の育児と仕事の両立や、新番組への思いを語った。（奥津友希乃）ＮＨＫ退局から１０日後の今月１０日、東京・汐留の日テレで新番組「―ｎｅｗｓＬＯＧ」メ