＜インタビュー＞お笑いトリオ、や団が「や団単独ライブツアー2026『巡業』」を、5月29日から7月10日まで全国5都市で6公演行う。ロングサイズ伊藤（45）がスケジュールの都合で取材に欠席の中、本間キッド（43）と中島享（43）に聞いてみた。【小谷野俊哉】◇◇◇昨年に続く、2回目の単独ライブツアー。今年は新潟と福岡で初めて行う。両親が新潟生まれの中島にとっては、凱旋（がいせん）公演でもある。「両親