今冬にスウェーデンのユールゴーデンからドイツの強豪フランクフルトに移籍した20歳のDF小杉啓太が苦しんでいる。いまだにデビューを果たせず、１試合もプレーしていないのだ。今年２月就任したアルベルト・リエラ監督の信頼も掴めず、最近ではベンチ入りもできなくなった。先日は、５部リーグを戦うU-21チームでのプレーを余儀なくされている。フランクフルトの地元紙『Frankfurter Rundschau』は、「リエラ監督はコスギを