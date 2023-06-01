NY株式24日（NY時間15:06）（日本時間04:06） ダウ平均49211.82（-98.50-0.20%） ナスダック24815.19（+376.69+1.54%） CME日経平均先物59970（大証終比：+250+0.42%） 欧州株式24日終値 英FT100 10379.08（-77.93-0.75%） 独DAX 24128.98（-26.47-0.11%） 仏CAC40 8157.82（-69.50-0.84%） 米国債利回り 2年債 3.772（-0.062） 10年債 4.304（-0.021） 30年債 4.912