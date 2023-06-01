ボートレース宮島のプレミアムG1「第27回マスターズチャンピオン」は5日目。この日は優勝戦6人の枠をかけて、準優勝戦が行われる。地元・広島出身の石丸秀典記者が入魂の取材でとびっきりの狙いの選手を見つける「超イイ値」のコーナーで、準優10Rの6号艇・辻栄蔵を指名した。これは大穴だ。辻は4日目を福島と並ぶ得点率6・25の11位で迎えた。前半2Rを4カドからの差しで2着に入り、後半7Rは徳増をかわし4着ゴール。最終的に