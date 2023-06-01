[4.24 ラ・リーガ第32節](Estadio La Cartuja de Sevilla)※28:00開始<出場メンバー>[ベティス]先発GK 1 アルバロ・バジェスDF 2 エクトル・ベジェリンDF 4 ナタンDF 5 マルク・バルトラDF 12 リカルド・ロドリゲスMF 7 アントニーMF 8 パブロ・フォルナルスMF 10 アブデ・エザルズリMF 14 ソフィアン・アムラバトMF 15 アルバロ・フィダルゴFW 11 セドリック・バカンブ控えGK 25 パウ・ロペスDF 3 ディエゴ・ジョレンテDF 1