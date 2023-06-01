名古屋競輪場のG3「アジア・アジアパラ大会協賛競輪」は3日目を迎える。準決勝の注目は11Rだ。特選組の嵯峨が自力型の意地を見せ、青森3車での決着を目指す。番手永沢との＜7＞＝＜3＞を本線に。柿沢は車番を生かして小畑を援護。必勝コースを見いだすか。石塚が重たい一撃で首位争いへ。＜1＞柿沢大貴木村皆君の加速が凄かった。前回の取手よりはいいけど課題はありすぎる。小畑君へ。＜2＞渡辺十夢調子に波はないけ