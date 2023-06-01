25日から芦屋ボートで「ゴールデンウィーク特選」が始まる。初日12Rドリームは西山貴浩の逃げが本命だ。前検気配には不満顔だが、ドリーム1号艇に選出されたなら負けられない。インから的確に回して先行態勢を築くか。篠崎が素早く差して追走の1番手。攻撃力ある松田大は捲り勝負に打って出るか。検定タイムトップの13号機の高倉も要注意。攻め巧みな羽野、前走Vの原田も展開向けば出番あり。＜1＞西山貴浩新燃料は初め