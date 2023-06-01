敵地ジャイアンツ戦米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手が投打の二刀流で出場した22日（日本時間23日）の敵地ジャイアンツ戦を、日本の超大物が現地観戦。内野席でその様子を報告すると、米ファンにも衝撃が広がった。敵地球場で大谷の雄姿を見届けていたのは、日本のゲームクリエイターで実業家の小島秀夫氏。「メタルギア」シリーズや「DEATH STRANDING」を手がけ、世界的ヒットへと導いた日本の超大物は、三塁側の内野席