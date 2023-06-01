女優・のんがバンド結成を報告し、話題になっている。のんは、２５日までに自身のＳＮＳを更新。インスタグラムに「古市コータローさん、ウエノコウジさん、古市健太さんとやばすぎなバンドを結成しました。」と新バンド結成を報告し、４人での写真をアップ。「のん＆Ｔｈｅｔｅａｒｓｏｆｋｎｉｇｈｔ今日のリハも、私は大興奮。日本ではアラバキで初演奏です。来てね。」と、出演予定のフェスについても言及した。
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