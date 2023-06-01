俳優のファーストサマーウイカ（35）が24日に放送されたTBS「ハマダ歌謡祭オオカミ少年」（後7・00）に出演。共演した人気アイドルと誕生日が全く同じであるという、驚きの共通点を明かした。今回は「最強カラオケSP」と題して放送され、ウイカはベテランチームの一員として参戦。「勝ち抜け!名曲サビタイムアタック」のコーナーで5番手として登場したウイカは、ルーキーチームの4番手として立ちはだかった人気アイドルグル