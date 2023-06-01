ドル円は１６０円に接近しているが、試す動きまではなく、その手前で拮抗。日銀の金融政策の遅れによる円安圧力と為替介入リスクがぶつかり合う展開となっている。足元では１６０円手前での狭いレンジに収れんし、来週の各国中銀の会合を前に方向感のない展開が続いている状況。 日銀とＦＲＢはいずれも据え置きが見込まれ、ドル円も材料難の中で限定的な値動きが続いている。中東情勢の不透明感は原油を通じたインフレ懸念