きょうの為替市場は、ＮＹ時間に入ってドル安が優勢となる中、ポンドドルは一本調子の上昇が続いている。１．３５ドル台を回復しており、本日１．３４６０ドル付近に来ている１００日線でサポートされている。一方、ポンド円は上昇しており、２１５．６５円付近まで上げ幅を伸ばす展開。 アナリストは、ポンドは英政治リスクで困難に直面すると指摘している。スターマー英首相が交代する可能性を踏まえる