アメリカのホワイトハウスは、イランとの協議に向け、ウィトコフ特使らをパキスタンに派遣すると明らかにしました。レビット報道官：トランプ大統領は、ウィトコフ特使とクシュナー氏をイスラマバードに派遣することを決めました。イラン側は直接会って話すことを望んでいます。ホワイトハウスのレビット報道官は24日、ウィトコフ中東担当特使と、トランプ大統領の娘婿、クシュナー氏が、25日朝、パキスタンの首都イスラマバードに