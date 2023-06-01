食料品の消費減税などを話し合う「国民会議」は、実務者協議を行い、食料品の消費税を「1％」に引き下げる場合、レジシステムの改修に5カ月から6カ月かかるとの見方が示されました。レジシステムの改修に必要な期間をめぐっては、これまでの実務者協議で、食料品の消費税を0％にするために「1年程度」かかるとの見通しが示されています。4月8日の実務者協議では、レジシステムの改修について、メーカー1社から「税率1％であれば3カ