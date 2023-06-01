俳優の山時聡真（20）が24日に放送されたTBS「ハマダ歌謡祭オオカミ少年」（後7・00）に出演。高校生の時に週4で通っていた場所を明かした。今回は「最強カラオケSP」と題して放送され、同番組に初出演を果たした山時。MCの浜田雅功から「歌の方はどうですか?」と意気込みを問われた。これに対し、山時は「カラオケ大好きで。高校の時に週4で『まねき猫』に通ってました」と、自信を口にした。