韓国人デュオ「東方神起」が、25、26日に行われる日産スタジアム（横浜市）でのライブで日本デビュー20周年を締めくくる。同所に立つのは3度目で、海外アーティストとしては自身が持つ最多記録を更新。本紙などの取材に応じた2人は「今の2人だからできる最高のプレゼントを期待してほしい」と期待感をあおった。（吉澤塁）日産スタジアムは、2人にとって日本のファンとの歴史を紡いできた思い入れ深い会場だ。初めてのライ