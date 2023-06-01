国際サッカー連盟（FIFA）の転売サイトで、W杯北中米大会決勝のチケット4枚が1枚当たり230万ドル（約3億6800万円）弱で販売されていると23日、AP通信が伝えた。対象は低層階のゴール裏にある座席4つ。7月19日に米ニュージャージー州のメットライフ・スタジアムで行われる決勝のチケットは、23日時点で最安値でも1万923・85ドル（約170万円）だという。FIFAは今大会から、需要に応じて価格が変動する「ダイナミックプライシング