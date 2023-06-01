バレーボール男子日本代表エース・高橋藍（２４）が、来季はポーランド１部（プラスリーガ）の強豪クラブ「ルブリン」に移籍することが２４日、複数の関係者の話で分かった。２季プレーした国内最高峰「大同生命ＳＶリーグ」のサントリーは同日付で、今季限りでの退団を発表した。サントリーを昨季は初代王者、今季は主将としてレギュラーシーズン初優勝に導いた。３度目の五輪出場を目指す２８年ロサンゼルス大会での悲願の金メ