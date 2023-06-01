小柳ルミ子（73）が歌手デビュー55周年を迎えた。1971年（昭46）の今日4月25日に「私の城下町」でデビューした。前年70年4月からNHK朝のテレビ小説「虹」に1年間出演。芸能活動は女優がスタートだった。今年3月3日に記念曲「愛は輪廻転生」を発表した。その歌詞「私、人生のプロですから」を地で行く55年を、3回連載で振り返る。第1回は「失笑から始まったスターへの道」です。（敬称略）【笹森文彦】71年4月25日、東京・内幸町の