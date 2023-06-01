【ファイナルファンタジーXIV ファンフェスティバル2026 in アナハイム】 4月24日、25日開催（現地時間） 会場：Anaheim Convention Center 【ファイナルファンタジーXIV: 白銀のワンダラー】 2027年1月 配信予定 スクウェア・エニックスは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Windows/Mac