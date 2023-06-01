【ワシントン＝池田慶太】米国のキャロライン・レビット大統領報道官は２４日、戦闘終結に向けたイランとの２回目の協議で進展が見られれば、バンス副大統領が途中から加わるとの見通しを示した。２回目の協議はパキスタンの首都イスラマバードで近く開催される予定で、米国からはスティーブン・ウィトコフ中東担当特使ら参加する。レビット氏はホワイトハウスで記者団に、トランプ大統領、バンス氏、ルビオ国務長官は現地から