【ファイナルファンタジーXIV ファンフェスティバル2026 in アナハイム】 4月24日、25日 開催（現地時間） 会場：Anaheim Convention Center 「ファイナルファンタジーXIV: 白銀のワンダラー」では、コンテンツの進化についても発表が行なわれた。 まず、これまで課題としていたパブリックフィールドにおけるバフの表示上限の解決に取り組んでいるとい