NY株式24日（NY時間14:28）（日本時間03:28） ダウ平均49179.75（-130.57-0.26%） ナスダック24800.51（+362.01+1.48%） CME日経平均先物60010（大証終比：+290+0.48%） 欧州株式24日終値 英FT100 10379.08（-77.93-0.75%） 独DAX 24128.98（-26.47-0.11%） 仏CAC40 8157.82（-69.50-0.84%） 米国債利回り 2年債 3.776（-0.058） 10年債 4.314（-0.011） 30年債 4.922