アメリカ・ホワイトハウスのレビット報道官（28）が来週、第2子を出産する予定であることが明らかになりました。ホワイトハウスレビット報道官「個人的な話になりますが、一旦、今回が私の最後の記者対応になる予定です。ご覧の通り、私はもうすぐ子どもを産む予定です。またすぐに、皆さんとお会いできるのを楽しみにしています」ホワイトハウスのレビット報道官は24日、報道陣に対し、第2子の出産のため、当面、休暇を取ると明