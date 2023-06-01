アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議をめぐり、ホワイトハウスはアメリカ政府の代表団が25日にパキスタンへ出発し、イラン側と協議を行うと明らかにしました。ホワイトハウスレビット報道官「トランプ大統領はウィットコフ特使とクシュナー氏をイスラマバードに再派遣することを決定した。イラン側は対面での話し合いを求めている」ホワイトハウスのレビット報道官は24日、トランプ大統領の指示により、ウィットコフ中東担当