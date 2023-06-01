【ロンドン＝市川大輔】ロシア中央銀行は２４日、金融政策に関する会合を開き、政策金利を０・５％引き下げて年１４・５％にすると発表した。利下げは８会合連続となる。ロシア経済が減速していることから利下げを決めた。１〜３月期の物価上昇率は平均８・７％で、昨年１０〜１２月期の４・４％から大幅に上昇した。ロシア政府が今年１月から付加価値税（消費税に相当）の税率を２０％から２２％に引き上げたことが影響してお