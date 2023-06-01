秋田出身の相場詩織アナウンサーが２４日に自身のインスタグラムを更新。同郷２ショットを披露した。「５月３０日（土）・３１日（日）エリアなかいち会場などで『まるっと秋田博２０２６』が開催されます」と報告。「秋田市で毎年５月下旬に開催されていた『これが秋田だ！食と芸能大祭典』がリニューアルしさらにパワーアップしました」と明かし「記念すべき第１回はまるっと秋田博応援団として秋田出身の生駒里奈さんと堀井