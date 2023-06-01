東京・渋谷区で特殊詐欺の撲滅を訴えるイベントが開かれ、ものまねタレントのコロッケさんが登場しました。きのう（24日）、渋谷区では特殊詐欺の撲滅を訴えるイベントが開かれ、ものまねタレントのコロッケさんが警視庁特別防犯支援官として登場。会場の参加者とともに、クイズ形式で特殊詐欺について学んだほか、特殊詐欺の被害を防ぐため、国際電話の着信を遮断する機能を搭載した防犯アプリ「デジポリス」の活用を呼びかけまし