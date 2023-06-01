中東情勢悪化の影響でキッコーマンが最大100億円のコストアップの見通しを示しました。キッコーマンは決算会見で、現在の原油価格の水準が1年間続いた場合、最大で100億円のコスト増加が見込まれると明らかにしました。キッコーマン・中野祥三郎社長：容器等については足元だんだん値上げの要請が来ています。これがいつ解決するのか、ずっと解決しないのかっていうことで大きく変わってくる。コスト増加分を吸収できなければ商品