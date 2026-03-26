着回しやすいパンツが1本あると、毎日のコーデがぐっとラクに。昨年に続いて注目したいのが【GU（ジーユー）】のタックワイドパンツです。下半身のラインをカバーできそうなうえ、コーデ全体のバランスが取りやすいシルエットで、カジュアルにもきれいめにも対応。トップスや小物の合わせ方次第で、幅広いシーンで活躍してくれそう。今回は、GUスタッフさんによる着こなしとともに、その魅力