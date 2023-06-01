元レスリング世界女王の山本美憂（５１）が、ショートカットの最新姿をアップした。２４日までに自身のインスタグラムを更新し、高級テキーラのブランド「クラセアスール」から限定ボトルを贈呈されたと報告。「創設者 アルトゥーロ・ロメリ 氏が大切にしてこられた“チャンピオンへの敬意”と“勝利の精神”。その想いから生まれた特別なボトルに、私の名前を刻んでいただけたことを、心から光栄に思います」と感激した。山