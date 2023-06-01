アメリカの連邦地検は24日、FRB＝連邦準備制度理事会のパウエル議長に対する捜査を終結すると明らかにしました。ワシントンの連邦地検は、FRB本部の改修工事をめぐり、パウエル議長が議会に虚偽の報告をした疑いについて捜査していましたが、24日、SNSで、今後はFRBの内部調査に委ねると明らかにしました。パウエル議長の捜査をめぐっては先月、連邦地裁が、刑事捜査の一環として出された召喚状を無効と判断し、トランプ政権による