【ファイナルファンタジーXIV: 白銀のワンダラー】 2027年1月配信予定 スクウェア・エニックスは現地時間の4月24日、「ファイナルファンタジーXIV ファンフェスティバル2026 in アナハイム(以下、北米ファンフェス)」をAnaheim Convention Centerで開催し、最新拡張パッケージ「白銀のワンダラー（探求者）」を正式発表した。サービス開始は2027年1月を予定。