アメリカの新興企業アンソロピックが開発した新型AI「クロード・ミュトス」によるサイバー攻撃を念頭に、金融庁は日銀や3メガバンクなどと緊急会合を行い、官民連携して対策を検討する作業部会を立ち上げました。片山財務大臣：まさにこれは、「今そこにある危機である」ということを申し上げ、金融界からもそういう声が出ました。事案が発生したときの備えがこれまで以上に重要になる。新型AIミュトスは、システムのセキュリティ