【ファイナルファンタジーXIV ファンフェスティバル2026 in アナハイム】 4月24日、25日 開催（現地時間） 会場：Anaheim Convention Center スクウェア・エニックスは4月24日、25日（現地時間）、「ファイナルファンタジーXIV ファンフェスティバル2026 in アナハイム」（北米ファンフェス）をAnaheim Convention Centerで開催した。基調講演にて、パッチ8.0「ファイナ