きょうの為替市場はＮＹ時間に入ってドル安が優勢となっており、ユーロドルは１．１７ドル台を回復している。本日は一時１．１６７５ドル近辺まで下落し２００日線に顔合わせしていたが、サポートされた格好となっている。一方、ユーロ円はドル円同様に高値圏で膠着した値動きとなっており、１８６円台での推移が続いている。 来週はＥＣＢ理事会が予定されているが、中東情勢の行方が見えないことから、