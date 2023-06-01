NY株式24日（NY時間13:24）（日本時間02:24） ダウ平均49156.49（-153.83-0.31%） ナスダック24782.67（+344.17+1.41%） CME日経平均先物60030（大証終比：+310+0.52%） 欧州株式24日終値 英FT100 10379.08（-77.93-0.75%） 独DAX 24128.98（-26.47-0.11%） 仏CAC40 8157.82（-69.50-0.84%） 米国債利回り 2年債 3.780（-0.053） 10年債 4.310（-0.015） 30年債 4.918