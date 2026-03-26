アジアサッカー連盟(AFC)プロフェッショナルフットボール委員会は24日、サウジアラビア・ジッダで会合を行い、2026-27シーズンからAFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)を32チーム数に拡大する規則改正案を承認した。AFC執行委員会の決議を経て、正式に大会方式変更が決まる。昨季から改称されたアジア最上位のクラブ大会「ACLE」は現在、東西12チームずつの24チーム制で行われており、大会規模が拡大した場合、東西16チーム