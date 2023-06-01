◇ベルギー1部上位プレーオフシントトロイデン2―0アンデルレヒト（2026年4月23日）ベルギー1部上位プレーオフ（PO）第4節が行われ、シントトロイデンの日本代表FW後藤啓介（20）は2―0で制したアンデルレヒト戦でチームをPO初勝利に導く決勝点を決めた。今季期限付き移籍で加入したストライカーは保有元クラブ相手にリーグ戦11点目。来月15日に発表される26人のW杯北中米大会メンバー入りへアピールした。泥くさい一撃だ