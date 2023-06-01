１歳の男の子が名鉄の回送列車にはねられ、意識不明の重体です。 警察によりますと、24日午後５時ごろ、岐阜県岐南町の名鉄名古屋本線の踏切で、名鉄岐阜駅方面に向かっていた列車が、踏切内にいた１歳の男の子をはねる事故がありました。 男の子は頭を打ち、病院に運ばれましたが、意識不明の重体です。 列車は回送で客は乗っておらず、運転士と車掌にけがはありませんでした。 現場となった踏切は住宅街の中にあり、車が