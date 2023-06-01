【ファイナルファンタジーXIV ファンフェスティバル2026 in アナハイム】 4月24日、25日開催（現地時間） 会場：Anaheim Convention Center スクウェア・エニックスは現地時間の4月24日、25日に「ファイナルファンタジーXIV ファンフェスティバル2026 in アナハイム(以下、北米ファンフェス)」をAnaheim Convention Centerで開催し、次期拡張パッケージ「白銀のワ