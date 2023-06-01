アジア・サッカー連盟（ＡＦＣ）は２４日、２０２６〜２７年シーズンのアジア・チャンピオンズリーグ・エリート（ＡＣＬＥ）の出場枠を、現行の２４から３２に拡大すると発表した。日本勢には５枠が付与され、本大会への直接参加は３チーム、プレーオフからの参加は２チームとなる。ＡＣＬＥの下位大会にあたるＡＣＬ２には本大会から１チームが参加する。今大会は町田が決勝に進出。日本勢４大会連続の決勝進出を決めており、