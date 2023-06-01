中国で「北京モーターショー2026」が開幕。世界的な原油高が続く中、各社がEVの機能向上をアピールしています。近未来の車が大集結した「北京モーターショー2026」が開幕し、EV（電気自動車）などを中心に1451台が展示されました。広い会場で多くの来場者が詰めかけていたのが、中国のEV最大手「BYD」。“世界を変える”という意気込みで開発を進めている“急速充電技術”を発表。マイナス30度の環境下でも10分余りで充電が完了す