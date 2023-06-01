NY株式24日（NY時間12:05）（日本時間01:05） ダウ平均49248.38（-61.94-0.13%） ナスダック24802.25（+363.75+1.49%） CME日経平均先物60095（大証終比：+375+0.62%） 欧州株式24日GMT16:05 英FT100 10379.08（-77.93-0.75%） 独DAX 24128.98（-26.47-0.11%） 仏CAC40 8157.82（-69.50-0.84%） 米国債利回り 2年債 3.778（-0.055） 10年債 4.303（-0.022） 30年債 4.